Во Владикавказе справились с последствиями шквалистого ветра

В столице Северной Осетии ликвидировали последствия непогоды, которая охватила город в конце прошлой недели. Все дорожные ограждения и знаки приведены в порядок, работа светофоров восстановлена.

Во Владикавказе устранены последствия шквалистого ветра, охватившего город в минувшее воскресенье. Об этом информирует городская администрация.

"Последние сутки рабочие приводили в порядок дорожные ограждения и знаки. К этому времени уже восстановили работу светофорных объектов и починили 25 знаков"

– пресс-служба

Там также отметили, что со всех городских улиц убрали упавшую листву и ветки.

Напомним, шквалистый ветер обрушился на столицу Северной Осетии 26 ноября. Непогода привела к нарушениям электроснабжения и тепла в ряде районов. Ветер повалил деревья, нарушил работу светофоров и повредил кровли нескольких жилых домов и одного детсада.