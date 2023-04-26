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Во Владикавказе появится аллея им. Вахтангова

Во Владикавказе появится аллея им. Вахтангова
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Именем театрального режиссера Евгения Вахтангова будет названа одна из аллей во Владикавказе.

Одна из пешеходных аллей Владикавказа будет названа именем театрального режиссера Евгения Вахтангова. Об этом проинформировали в Собрания представителей города.

«С инициативой присвоить имя выдающегося театрального режиссера аллее, расположенной вдоль реки Терек от улицы Штыба до переулка Соляный, выступил глава муниципального образования Владикавказ Александр Пациорин. Большинством голосов членов топонимической комиссии Владикавказа предложение получило поддержку»

– говорится в сообщении.

Ранее директор Театра Вахтангова Кирилл Крок обращался к главе Северной Осетии Сергею Меняйло с просьбой назвать улицу, на которой расположен Дом Вахтангова, в честь прославленного режиссера.

Личные вещи Вахтангова будут представлены в музее во Владикавказе

Личные вещи Вахтангова будут представлены в музее во Владикавказе

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