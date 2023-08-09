РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Во Владикавказе горит предприятие

Во Владикавказе горит предприятие
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Во вторник вечером на одном из предприятий Владикавказа вспыхнул пожар. Пламя охватило 300 кв метров.

На мероприятии "Миранда" в Северной Осетии вспыхнул пожар. Об этом сказано в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

Площадь возгорания составляет 300 кв метров.

"Огнеборцы Владикавказского пожарно-спасательного гарнизона тушат пожар на предприятии "Миранда". <...> По прибытии было установлено, что горит кровля на площади 300 кв. м. По имеющейся информации, пострадавших нет"

– ГУ МЧС по региону

Сообщение о возгорании поступило около 23:00. В настоящее время на месте работают 55 сотрудников ведомства, задействованы 15 единиц техники. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Строительство курорта &quot;Мамисон&quot;: началось возведение отеля

Строительство курорта "Мамисон": началось возведение отеля

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
825 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version