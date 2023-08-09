Во Владикавказе горит предприятие

Во вторник вечером на одном из предприятий Владикавказа вспыхнул пожар. Пламя охватило 300 кв метров.
На мероприятии "Миранда" в Северной Осетии вспыхнул пожар. Об этом сказано в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.
Площадь возгорания составляет 300 кв метров.
"Огнеборцы Владикавказского пожарно-спасательного гарнизона тушат пожар на предприятии "Миранда". <...> По прибытии было установлено, что горит кровля на площади 300 кв. м. По имеющейся информации, пострадавших нет"
– ГУ МЧС по региону
Сообщение о возгорании поступило около 23:00. В настоящее время на месте работают 55 сотрудников ведомства, задействованы 15 единиц техники. Пожару присвоен второй ранг сложности.