Во Владикавказе горит предприятие

Опубликовано: 2:44, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во вторник вечером на одном из предприятий Владикавказа вспыхнул пожар. Пламя охватило 300 кв метров.

На мероприятии "Миранда" в Северной Осетии вспыхнул пожар. Об этом сказано в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

Площадь возгорания составляет 300 кв метров.

"Огнеборцы Владикавказского пожарно-спасательного гарнизона тушат пожар на предприятии "Миранда". <...> По прибытии было установлено, что горит кровля на площади 300 кв. м. По имеющейся информации, пострадавших нет"

– ГУ МЧС по региону

Сообщение о возгорании поступило около 23:00. В настоящее время на месте работают 55 сотрудников ведомства, задействованы 15 единиц техники. Пожару присвоен второй ранг сложности.