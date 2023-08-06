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Влажный воздух в Анталье заставил отдыхающих сидеть на пляже

Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Анталье местные жители и туристы буквально вынуждены проводить все время на пляже из-за жары и высокой влажности воздуха – у моря легче дышать, а вода лучше всего позволяет спастись от перегрева. Ожидается, что со вторника жара в Турции начнет спадать.

Как сообщают турецкие СМИ, необычная жара в Анталье в этом году сопровождается высокой влажностью воздуха – сейчас она составляет 75% и постепенно поднимается до 80%. Из-за этого над курортами собрались тучи, которые, однако, не спешат выпадать дождями и не снижают температуру воздуха. Единственное, что понизилось в это воскресенье – видимость в небе и на дорогах.

Высокая влажность воздуха затрудняет дыхание и поднимает давление, и лучший способ нейтрализовать ее негативные эффекты на самочувствие – спуститься к морю. Поэтому население и туристы сегодня не уходят с пляжей (в особенности в районе Коньаялты), где переносить влажную жару намного легче.

Напомним, что очередной всплеск высоких температур в Турции превысил порог в 40 градусов в тени сразу в двух десятках турецких провинций. В Мардине защищенные от прямых солнечных лучей градусники два дня назад показали более 45 градусов. Парки и кондиционированные кафе помогают справляться с жарой, но все же лучший способ охладиться – это море.

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