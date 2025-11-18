Власти Турции объяснили, почему не спешат открывать границу с Арменией

Глава МИД Турции впервые подробно рассказал, почему власти республики до сих пор не открыли границу с Арменией. Он отметил, что в нынешних условиях это делать довольно рискованно.

Преждевременное открытие границы с Арменией содержит в себе реальные риски. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая на заседании парламентской Комиссии по планам и бюджету.

Он отметил, что Анкара хорошо понимает мотивы Еревана, который заинтересован в восстановлении экономических связей, открытии границы и выходе из внешнеполитической изоляции.

При этом руководитель турецкого внешнеполитического ведомства напомнил о неизменной позиции Турции по этому вопросу. Он пояснил, что нормализация с Арменией возможна только после того, как она подпишет окончательное мирное соглашение с Азербайджаном.

"Если Турция нормализует отношения с Арменией до заключения мирного соглашения, то Ереван утратит ключевой стимул завершить переговоры с Баку. А мы не хотим замороженного конфликта на Южном Кавказе"

– Хакан Фидан

По его словам, если сейчас открыть границы, то у Армении появятся возможности для того, чтобы затянуть процесс или вообще уйти от подписания договора.