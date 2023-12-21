Власти Ставрополья опровергли фейк о нападении на школы региона

Информация о том, что 15 января на школы в Ставропольском крае могут быть совершены нападения, не соответствует действительности.

В Минобразования Ставрополья заявили о том, что данные о готовящемся сегодня нападении на школы в регионе не соответствует действительности.

«В социальных сетях распространяется информация о возможном нападении на школы Ставропольского края. Информация – ложная! Она проверена соответствующими службами, правоохранительные органы держат ситуацию на контроле»

– Минобразования Ставропольского края

Далее в послании ведомства подчеркнуто, что жителям края стоит доверять только проверенной информации и не поддаваться панике.

Напомним, что накануне во многих Telegram-каналах появилось сообщение о готовящейся серии терактов в школах региона. Спустя сутки местный Оперштаб опроверг данную информацию, отметив, что подобного рода фейки фиксировались в соцсетях других регионов, однако никаких терактов за этим не последовало.