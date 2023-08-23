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Власти Ставрополя хотят пополнить бюджет на 200 млн рублей

Власти Ставрополя хотят пополнить бюджет на 200 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ставрополе намерены пополнить бюджет на 200 млн рублей. Городская администрация уже приступила к поиску финансовой организации, которая откроет кредитную линию на эту сумму.

В Ставрополе объявлен открытый аукцион на право предоставления городу кредита в размере 200 млн рублей. Об этом сказано на портале госзакупок.

Согласно информации, средства пойдут на финансирование дефицита ставропольского бюджета, а также на погашение долговых обязательств.

Прием заявок будет завершен в следующую среду. Сам аукцион запланирован на 1 сентября.

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