Власти Ставрополя хотят пополнить бюджет на 200 млн рублей

Опубликовано: 16:50, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставрополе намерены пополнить бюджет на 200 млн рублей. Городская администрация уже приступила к поиску финансовой организации, которая откроет кредитную линию на эту сумму.

В Ставрополе объявлен открытый аукцион на право предоставления городу кредита в размере 200 млн рублей. Об этом сказано на портале госзакупок.

Согласно информации, средства пойдут на финансирование дефицита ставропольского бюджета, а также на погашение долговых обязательств.

Прием заявок будет завершен в следующую среду. Сам аукцион запланирован на 1 сентября.