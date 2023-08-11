Власти Ставрополья до минимума сократят проблемы с водоснабжением

Опубликовано: 20:47, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье активно модернизируется водоснабжение – чистая вода в регионе за пять лет стала доступна еще для четверти миллиона жителей края, рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

В скором времени на Ставрополье будет разработан план по ликвидации системных проблем в водоснабжении, периодически возникающих в крае, этому поможет и активная работа по модернизации водных артерий, сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"За пять лет по краевой программе мы улучшили водоснабжение для почти 250 тысяч человек. Отремонтировали, построили более 70 объектов, в основном - в сельских территориях. Работа продолжается и в этом году. На очереди 21 объект в Предгорном, Грачевском, Туркменском, Кочубеевском и других округах"

- Владимир Владимиров

Перебои в снабжении водой населения еще случаются, их число растет летом, и связано это с нагрузкой на водные артерии. Сказывается и нехватка возможностей водозаборов, и незаконные врезки в систему - чаще всего на перебои с подачей воды жалуются жители Кавказских Минеральных Вод и Ставропольской агломерации, отметил глава региона.

"Поручил подготовить план действий по устранению системных проблем Ставрополья по водоснабжению. Над ним совместно будут работать краевые МинЖКХ, Минстрой и Водоканал. Для выполнения плана будем привлекать краевые ресурсы и обращаться в федеральный центр"

- Владимир Владимиров

Напомним, сейчас в крае 20 тыс км водопроводных сетей, большинство из них построены как минимум 50 лет назад, а изношенность некоторых из них превышает 80%.