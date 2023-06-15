Власти Кубани решили снова проверить надежность дублера Яблоновского моста

Опубликовано: 11:29, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарские власти отложили до конца недели запуск дублера Яблоновского моста, планировавшийся сегодня, 15 мая – принято решение еще раз убедиться в безопасности движения по нему.

В Краснодаре отложили открытие нового дублера Яблоновского моста, открыть движение по которому планировалось сегодня.

На мосту нанесли новую разметку и проводят необходимые работы. Пока туда никого не пускают, однако предполагается, что открытие состоится до конца недели, передает "Кубань 24".

"Событие должно было состояться сегодня, 15 июня, но дату решили перенести, чтобы еще раз убедиться в безопасности объекта. На мосту нанесли новую разметку, сейчас проводят необходимые работы"

- корреспондент телеканала

Длина дублера Яблоновского моста - 400 м, он будет иметь по две полосы в каждом направлении, тротуар и велосипедную дорожку.

Напомним, завершить строительство нового Яблоновского моста планировали в 2024 году, однако благодаря федеральной поддержке сроки его строительства удалось значительно сократить. Сначала движение на мосту планируют организовать только по одной полосе в каждую сторону, а полностью открыть его собираются в конце этого года.