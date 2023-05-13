Власти Чечни передали медучреждениям свыше 100 новых машин

Опубликовано: 10:36, 13 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Медицинские учреждения Чечни получили от региональных властей более 100 новых автомобилей. Новый транспорт распределили между медучреждениями, которые находятся в 14 районах республики.

Медицинские учреждения, расположенные в 14 районах Чечни, получили от руководства республики 109 новых автомобилей. Об этом сказано в сообщении, размещенном накануне на официальном портале главы ЧР.

Все транспортные средства были переданы в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, являющегося частью нацпроекта "Здравоохранение".

Согласно информации, медучреждениям предоставили 65 автомобилей Lada Granta и 44 автомобиля Lada Niva.

На новом транспорте будут перевозить образцы биоматериалов для исследований и лекарства для граждан, проживающих в отдаленных районах Чечни.