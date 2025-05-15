Владимир Путин проводит встречу с Хаканом Фиданом

Президент РФ Владимир Путин принимает главу МИД Турции Хакана Фидана, сообщил турецкий МИД.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан был принят президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча началась в 19:30 и продолжается"
- МИД Турции
Как ранее анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Фидан в ходе встречи обязательно затронут тему Украины.
Тем не менее, ожидается, что встреча президента России с главой турецкого МИД будет краткой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"И все-таки Фидан приезжает на переговоры с Лавровым. На этих переговорах, конечно, будет главной темой обсуждение двусторонних отношений. Ну и, разумеется, и обмен мнениями по украинскому сюжету будет обязательным. Президент его сегодня примет, будет краткая встреча"
- Дмитрий Песков
Напомним, ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня начал рабочий визит в Москву. Турецкий дипломат встретился с помощником президента России Владимиром Мединским. Визит главы МИД Турции будет проходить на протяжении двух дней – сегодня и завтра. В его программу входит также встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Кроме того, ранее СМИ передавали, что турецкого министра должен принять российский лидер Владимир Путин.