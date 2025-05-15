Владимир Путин проводит встречу с Хаканом Фиданом

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, встреча будет короткой, а в ходе беседы стороны обязательно затронут тему Украины.

Президент РФ Владимир Путин принимает главу МИД Турции Хакана Фидана, сообщил турецкий МИД.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан был принят президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча началась в 19:30 и продолжается"

- МИД Турции

Как ранее анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Фидан в ходе встречи обязательно затронут тему Украины.

Тем не менее, ожидается, что встреча президента России с главой турецкого МИД будет краткой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"И все-таки Фидан приезжает на переговоры с Лавровым. На этих переговорах, конечно, будет главной темой обсуждение двусторонних отношений. Ну и, разумеется, и обмен мнениями по украинскому сюжету будет обязательным. Президент его сегодня примет, будет краткая встреча"

- Дмитрий Песков

Напомним, ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня начал рабочий визит в Москву. Турецкий дипломат встретился с помощником президента России Владимиром Мединским. Визит главы МИД Турции будет проходить на протяжении двух дней – сегодня и завтра. В его программу входит также встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Кроме того, ранее СМИ передавали, что турецкого министра должен принять российский лидер Владимир Путин.