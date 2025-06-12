Владимир Путин подтвердил готовность РФ оказать посреднические услуги Ирану и Израилю

Москва готова предоставить посредничество для ирано-израильского урегулирования. Это подтвердил президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом ОАЭ.

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном подтвердил готовность Москвы стать посредником в диалоге между Ираном и Израилем, рассказали в Кремле.

"Владимир Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между сторонами конфликта, информировав о проведенных в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров"

- Кремль

Собеседники также выразили глубокую озабоченность продолжающейся эскалацией конфликта и обменялись мнениями об этом.

Путин и Аль Нахайян подчеркнули императивность скорейшего прекращения боевых действий и начала переговоров в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы.

Кроме того, президент РФ рассказал о проведенных контактах с иностранными лидерами по ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее о готовности Москвы стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном заявили пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и замглавы МИД РФ Андрей Руденко.