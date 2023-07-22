РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Владимир Путин появился на свет в Санкт-Петербурге 

Грудной ребенок в коляске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В семье Путиных в северной столице России родился мальчик, которого назвали Владимиром. По словам матери, дитя было названо в честь деда. Женщина уверена, что оно будет приводить людей к согласию. 

В санкт-петербургской семье Путиных родился мальчик, которого назвали в честь деда – Владимиром, сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению города. 

Имя и фамилия новорожденного совпадают с именем и фамилией российского лидера Владимира Путина. Он появился на свет 10 июля. При этом мать заявила, что мальчик назван в честь дедушки. 

Женщина считает, что ребенок с таким именем будет приводить всех к согласию и порядку. Сама мать желает видеть свое чадо лидером по жизни. 

Стоит добавить, что рождение сына произошло в роддоме 10 Санкт-Петербурга. 

Названы самые популярные и самые необычные имена для детей в Москве

Названы самые популярные и самые необычные имена для детей в Москве

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1445 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version