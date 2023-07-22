Владимир Путин появился на свет в Санкт-Петербурге 

Опубликовано: 5:34, 22 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В семье Путиных в северной столице России родился мальчик, которого назвали Владимиром. По словам матери, дитя было названо в честь деда. Женщина уверена, что оно будет приводить людей к согласию.

В санкт-петербургской семье Путиных родился мальчик, которого назвали в честь деда – Владимиром, сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

Имя и фамилия новорожденного совпадают с именем и фамилией российского лидера Владимира Путина. Он появился на свет 10 июля. При этом мать заявила, что мальчик назван в честь дедушки.

Женщина считает, что ребенок с таким именем будет приводить всех к согласию и порядку. Сама мать желает видеть свое чадо лидером по жизни.

Стоит добавить, что рождение сына произошло в роддоме 10 Санкт-Петербурга.