Владимир Путин и Ильхам Алиев проводят встречу в Кремле

Опубликовано: 19:30, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

В Москве началась двусторонняя встреча лидеров России и Азербайджана. Она проходит после встречи глав ЕАЭС и предваряет трехсторонние переговоры с участием армянской стороны.

Диалог президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева стартовал в Кремле.

Переговоры проходят в Большом Кремлевском дворце. Беседа российского и азербайджанского лидеров проводится после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Путин отметил глубину отношений Азербайджана со странами ЕАЭС, поступательное развитие торгово-экономических связей. Он добавил, что видит большой потенциал сотрудничества.

Глава государства дал характеристику отношениям России и Азербайджана. Двусторонние отношения находятся на высоком уровне, поступательно развиваются на принципах равноправия, учета интересов друг друга, а также и в соответствии с Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной в феврале прошлого года, заявил он.

"В этом году празднуется 100-летие Гейдара Алиевича Алиева. <…> Это выдающийся политический деятель, объединительная фигура в истории наших стран. И тоже хорошо известно – мы отмечали в России этот юбилей достойно", - сказал президент РФ.

Выставки, показы документальных фильмов и другие торжественные мероприятия прошли не только в столице - в Госдуме и Совфеде, но и в регионах. "…в Казани, Астрахани, Дагестане, на БАМе, где тоже помнят Гейдара Алиевича, в том числе торжественное отправление поезда Москва – Тында и мероприятия на станции Ангоя, где вокзалу присвоено имя Алиева, курировавшего в качестве первого замглавы Совмина СССР сооружение БАМа. Это выдающаяся стройка всего Советского Союза, она связана с именем Алиева", - подчеркнул он.

Ильхам Алиев поблагодарил за уважение к памяти Гейдара Алиева в России.

"Должен сказать, что Гейдар Алиев и Вы, Владимир Владимирович, заложили основы сегодняшнего уровня отношений между Россией и Азербайджаном: именно после Вашего визита в Азербайджан в 2001 году отношения вышли на качественно новый уровень"

– Ильхам Алиев

По его словам, отношения Москвы и Баку союзнические не только де-факто, но и де-юре - подписанная Декларация отражает дух и характер отношений двух стран и их устремление на еще более тесное взаимодействие.

Также он выразил благодарность российской стороне за усилия в вопросе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"То, что вы сегодня будете участвовать в трехсторонней встрече, также говорит о том, что Россия придает очень важное значение, чтобы Азербайджан и Армения наконец то пришли к мирному соглашению. Думаю, что после недавних заявлений армянского руководства о признании Карабаха как часть Азербайджана, а также признания территориальный целостности Азербайджана с указанием конкретных цифр площади Азербайджанской республики вопрос согласования других пунктов мирного договора будет идти намного легче. Потому что это был главный фактор, по которому мы не могли прийти к соглашению", - заявил азербайджанский президент.

"Рассчитываю, что сегодня мы в трехстороннем формате также сделаем еще один шаг в деле нормализации отношений между двумя странами. Что касается двусторонней повестки дня, она достаточно обширная. Мы подробно по ней пройдемся"

– Ильхам Алиев

На сегодняшний вечер запланирована встреча трех сторон - Москва, Баку и Ереван обсудят послевоенное урегулирование, встреча обещает быть результативной.

По мнению старшего аналитика "Вестника Кавказа" Андрея Петрова, сегодня три стороны новым соглашением закрепят договоренности, которых удалось достичь министрам и лидерам Азербайджана и Армении на встречах в Вашингтоне, Брюсселе и Москве.