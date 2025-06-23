Визит Пезешкиана в Армению может состояться до конца лета

Визит Масуда Пезешкиана в Армению может пройти в течение лета, Тегеран и Ереван готовятся к событию.

Посол Ирана в Армении Мехди Собхани заявил, что Ереван и Тегеран продолжают подготовку к визиту президента Ирана Масуда Пезешкиана. Сообщается, что визит Пезешкиана может состояться до конца лета.

"Сейчас также обсуждаем все программы, запланированные на время визита президента. По возможности он будет организован летом. Независимо от того, будет война или нет, жизнь продолжается"

– Мехди Собхани

Собхани отметил, что провел встречи с МИД Армении в рамках подготовки визита. Стороны договорились о документах, которые могут подписаны между правительствами двух стран.

Ранее глава Минэкономики Армении Геворг Папоян заявил, что конфликт Ирана и Израиля негативно отразился на торговле страны. По словам Папояна, многие армянские грузы застряли в порту Бендер-Аббас.