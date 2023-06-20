РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Винному и агротуризму в Грузии помогут льготы

Винному и агротуризму в Грузии помогут льготы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грузии поддержат льготами малый и средний бизнес в сфере винного агротуризма. Льготы ждут предпринимателей с доходом менее 500 тыс лари в год.

В Грузии в Налоговый кодекс внесут поправки, дающие льготы небольшим предприятиям, работающим в области агро- и энотуризма.

Новыми налоговыми льготами смогут воспользоваться лица и предприятиями с доходом до 500 тыс лари в год.

Уточняется, что льгота будет не бессрочной, она будет применяться в течение 10 лет с момента присвоения соответствующего статуса предпринимателем. Поправка освободит от подоходного налога доходы и выданные зарплаты лиц, работающих в сферах агро- и энотуризма.

Соответствующий закон вступит в силу через два года, 1 июля 2025 года.

Отметим, что со следующего года в Грузии агротуризм и винный туризм будет контролироваться правительством.

Где развлечься в Грузии летом 2023 года

Где развлечься в Грузии летом 2023 года

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1070 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version