Винному и агротуризму в Грузии помогут льготы

В Грузии поддержат льготами малый и средний бизнес в сфере винного агротуризма. Льготы ждут предпринимателей с доходом менее 500 тыс лари в год.
В Грузии в Налоговый кодекс внесут поправки, дающие льготы небольшим предприятиям, работающим в области агро- и энотуризма.
Новыми налоговыми льготами смогут воспользоваться лица и предприятиями с доходом до 500 тыс лари в год.
Уточняется, что льгота будет не бессрочной, она будет применяться в течение 10 лет с момента присвоения соответствующего статуса предпринимателем. Поправка освободит от подоходного налога доходы и выданные зарплаты лиц, работающих в сферах агро- и энотуризма.
Соответствующий закон вступит в силу через два года, 1 июля 2025 года.
Отметим, что со следующего года в Грузии агротуризм и винный туризм будет контролироваться правительством.