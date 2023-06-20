Винному и агротуризму в Грузии помогут льготы

Опубликовано: 21:51, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии поддержат льготами малый и средний бизнес в сфере винного агротуризма. Льготы ждут предпринимателей с доходом менее 500 тыс лари в год.

В Грузии в Налоговый кодекс внесут поправки, дающие льготы небольшим предприятиям, работающим в области агро- и энотуризма.

Новыми налоговыми льготами смогут воспользоваться лица и предприятиями с доходом до 500 тыс лари в год.

Уточняется, что льгота будет не бессрочной, она будет применяться в течение 10 лет с момента присвоения соответствующего статуса предпринимателем. Поправка освободит от подоходного налога доходы и выданные зарплаты лиц, работающих в сферах агро- и энотуризма.

Соответствующий закон вступит в силу через два года, 1 июля 2025 года.

Отметим, что со следующего года в Грузии агротуризм и винный туризм будет контролироваться правительством.