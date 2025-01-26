Верховный лидер Ирана отказался вести переговоры с США

Иран не должен вести переговоры с США, считает Верховный лидер страны. По его мнению, контакты с американской стороной бесперспективны и не могут решить проблемы.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает против переговоров с Соединенными Штатами. Об этом он заявил во время своей речи на встрече с командованием ВВС и ПВО армии ИРИ, прошедшей 7 февраля.

Он подчеркнул, что переговоры никак не помогут снять санкции в отношении Исламской Республики и решить проблемы страны.

"Переговоры с США никак не влияют на решение проблем страны. Не позволяйте им врать, что, если мы сядем с ними за стол переговоров, та или иная проблема будет решена"

– Али Хаменеи

Он акцентировал внимание на том, что с помощью переговоров с Вашингтоном нельзя решить ни одну проблему.