Верхний Ларс снова закрыли для грузовиков

Движение по Военно-грузинской дороге закрыли бля большегрузов. Ограничения введены из-за снегопада и гололеда на участках дорог.
На Верхнем Ларсе вновь ограничили движение для грузовиков и автомобилей с полуприцепом, сообщает телекомпания "Имеди".
Ограничения введены из-за обильного снегопада и гололеда на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Отмечается, что в настоящее время движение автомобилей обеспечивают только лавинозщитные туннели под контролем и координацией патрульной полиции.
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