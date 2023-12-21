Вестник Кавказа

Верхний Ларс снова закрыли для грузовиков

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Движение по Военно-грузинской дороге закрыли бля большегрузов. Ограничения введены из-за снегопада и гололеда на участках дорог.

На Верхнем Ларсе вновь ограничили движение для грузовиков и автомобилей с полуприцепом, сообщает телекомпания "Имеди".

Ограничения введены из-за обильного снегопада и гололеда на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Отмечается, что в настоящее время движение автомобилей обеспечивают только лавинозщитные туннели под контролем и координацией патрульной полиции.

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