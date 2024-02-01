Верхний Ларс продолжает собирать очередь из грузовиков

Несмотря на то, что накануне пункт пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии открылся для легковых автомобилей, очередь из большегрузов продолжает расти – сейчас в ней проезда на территорию Грузии ожидают свыше 2,4 тыс грузовиков.

Открытия Военно-Грузинской дороги на территории России ожидает уже более 2,4 тыс большегрузов, сообщает сайт центра организации дорожного движения Северной Осетии.

На 9:40 мск в электронной очереди зарегистрировано 2 тыс. 405 грузовиков, а первый в очереди ждет проезда с ночи 1 февраля, передает "Интерфакс".

Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге было закрыто с 10:00 мск понедельника, с 21:00 мск ее закрыли для всех видов транспорта из-за сильного снегопада.

Накануне после расчистки от снега дорогу открыли, но только для автобусов и легкового автотранспорта.