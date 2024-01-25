Верхний Ларс начал пропускать грузовики в сторону Грузии

Сегодня в 10:50 для грузовых автомобилей открылся таможенный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии – за ночь грузинские дорожные службы расчистили от снега полотно Военно-Грузинской дороги.

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге сегодня в 10:50 возобновилось после завершения расчистки дороги и улучшения погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии... разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Владикавказ - населенный пункт Ларс" в обоих направлениях с 10:50 мск"

- МЧС по Северной Осетии

Движение грузовых автомобилей и большегрузов с прицепами было запрещено на трассе накануне с 18:15 мск из-за непогоды на территории Грузии, напоминает "Интерфакс".

Сейчас разрешения на проезд в электронной очереди ожидают 2725 грузовиков.