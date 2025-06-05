Венгрия и Словакия объявили борьбу Евросоюзу за российские нефть и газ

Виктор Орбан заявил, что Венгрия и Словакия продолжат борьбу против плана Брюссель по запрету нефти и газа из России. Он добавил, что реализация плана приведет к увеличению коммунальных услуг в Венгрии.

Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что Будапешт и Братислава продолжат борьбу против плана Еврокомиссии по запрету российских нефти и газа к началу 2028 года.

Глава правительства заявил, что руководство страны выступает против инициативы Брюсселя. Он подчеркнул, что на следующей неделе борьба продолжится на уровне министров иностранных дел.

Орбан отметил, что в ходе вчерашних переговоров со словацкой стороной стало известно, что Будапешт и Братислава едины в вопросе несогласия с требованием Евросоюза по нефти и газу.

Премьер добавил, что если Еврокомиссия реализует свой план, то Венгрию ждет повышение стоимости коммунальных услуг в 2-3 раза. Он уточнил, что такая же ситуация будет в Словакии.