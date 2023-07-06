Вечер в Москве отметится дождями и грозами

Опубликовано: 9:44, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздним вечером 6 июля в Москву придут дожди и грозы. В то же время четверг может стать самым жарким днем с начала года.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил о том, что сегодня столбики термометров в Москве будут подниматься до плюс 30 градусов, по области до 31 градуса. По словам синоптика, четверг, 6 июля может стать самым жарким днем с начала года. Поздним вечером в регион придут дожди и грозы.

"Сегодня большую часть дня погоду в столичном регионе будет формировать гребень антициклона, и только поздним вечером, начиная с юго-западных районов региона, скажется влияние холодного атмосферного фронта. Переменная облачность, большую часть дня без осадков, поздним вечером возможны кратковременные дожди и грозы"

– Михаил Леус

Далее синоптик отметил, что в регионе будет тихо: ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление превысит норму, составив 750 мм ртутного столба.