Важно, что Трамп отметил потенциал экономического сотрудничества – Дмитриев

Заявление американского президента Дональда Трампа о значении потенциала сотрудничества РФ и США в области экономики имеет большое значение, рассказал глава РФПИ, спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров глав российского и американского государств.
Он констатировал, что прошедший диалог был "очень позитивным и конструктивным". Глава РФПИ напомнил, что президенты заявили: многие вопросы удалось разрешить, решение других еще впереди.
"И также важно, что президент Трамп отметил значимый потенциал сотрудничества в экономической сфере между РФ и США"
– Кирилл Дмитриев
Спецпредставитель президента РФ отметил также, что российская сторона получила хороший прием. Он также указал на то, что, невзирая на значимое противодействие, с которым сталкивается российско-американское сотрудничество в области экономики, Москва и Вашингтон и дальше будут выстраивать двусторонние отношения, обладающие значимым потенциалом.