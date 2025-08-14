Важно, что Трамп отметил потенциал экономического сотрудничества – Дмитриев

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев обратил внимание на важность слов президента США Дональда Трампа о потенциале российско-американского сотрудничества в экономике.

Заявление американского президента Дональда Трампа о значении потенциала сотрудничества РФ и США в области экономики имеет большое значение, рассказал глава РФПИ, спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров глав российского и американского государств.

Он констатировал, что прошедший диалог был "очень позитивным и конструктивным". Глава РФПИ напомнил, что президенты заявили: многие вопросы удалось разрешить, решение других еще впереди.

"И также важно, что президент Трамп отметил значимый потенциал сотрудничества в экономической сфере между РФ и США"

– Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель президента РФ отметил также, что российская сторона получила хороший прием. Он также указал на то, что, невзирая на значимое противодействие, с которым сталкивается российско-американское сотрудничество в области экономики, Москва и Вашингтон и дальше будут выстраивать двусторонние отношения, обладающие значимым потенциалом.