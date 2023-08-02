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В Турции сменили глав полицейских управлений 52 провинций страны

В Турции сменили глав полицейских управлений 52 провинций страны
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В полиции Турции большие перестановки: президент страны Реджеп Тайип Эрдоган своим распоряжением сменил глав полицейских управлений 52 из 81 провинции.

Правительственный вестник Турции Resmi Gazete опубликовал новое распоряжение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, в соответствии с которым меняются главы управлений безопасности (полиции) 52 из 81 провинций, на их посты назначаются новые руководители.

Причины столь масштабной ротации в силовых структурах страны в распоряжении не указываются, однако, как полагают аналитики новостного портала T24, 24 начальника полиции, в том числе и Анкары, были назначены при главе МВД Сулеймане Сойлу, которого недавно сменил бывший губернатор Стамбула Али Ерликая.

От комментариев пока воздерживаются и в правительстве страны, а вот оппозиционный телеканал "Сезджу" высказал предположение о том, что перестановки в полиции являются "зачисткой МВД от людей Сойлу".

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