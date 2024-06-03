В Турции не смогли назвать конкретную дату визита Путина

В канцелярии турецкого лидера не могут пока сказать, когда именно президент РФ Владимир Путин приедет в республику. Последняя его встреча с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась прошлой осенью.

Россия и Турция обсуждают по дипломатическим каналам сроки визита российского президента Владимира Путина в республику.

Об этом рассказали 10 июня в канцелярии главы турецкого государства, передает РИА Новости.

"Информации о конкретных сроках визита господина Путина в Турцию пока нет. Обсуждения идут, мы сообщим своевременно"

– канцелярия президента Турции

Напомним, в начале этого года сообщалось, что лидеры РФ и Турции пообщаются с глазу на глаз после выборов в обеих странах, однако этого по разным причинам до сих пор не произошло. Последняя на данный момент очная встреча глав государств состоялась в Сочи осенью 2023 года.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры лидеров до сих пор не состоялись, так как им не удается совместить свои графики.