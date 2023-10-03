В Тбилиси уверены, что Европа признает геополитическую значимость Грузии

Опубликовано: 23:51, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинский премьер выразил уверенность, что Евросоюз предоставит Грузии статус кандидата. Он подчеркнул, что страна работает над выполнением рекомендаций ЕС.

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили выразил уверенность, что Грузия получит статус кандидата для вступления в Евросоюз.

Премьер отметил, что Европа обязательно признает геополитическую значимость Тбилиси, после чего она примет историческое решение.

По словам Гарибашвили, признание перспектив Грузии в прошлом году придало новый толчок отношениям Тбилиси со странами Союза.

Он подчеркнул, что Грузия усердно работает над выполнением всех рекомендаций Евросоюза.

"Мы надеемся, что замечательный прогресс, которого мы достигли на пути к европейской интеграции, будет соответствующим образом признан"

- Ираклий Гарибашвили