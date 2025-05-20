В Тбилиси опровергли слова Рубио об антиамериканских властях Грузии

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили не согласилась со словами главы Госдепа Грузии о том, что нынешние власти страны являются "антиамериканскими". По ее словам, дело обстоит не так и Рубио вовсе не это имел в виду.

Власти Грузии нельзя называть антиамериканскими, заявила грузинский министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

Таким образом она прокомментировала слова госсекретаря Марко Рубио, которые ранее сегодня в ответ на вопрос конгрессмена о том, что планируется предпринять против антиамериканского руководства Грузии, сказал, что этот вопрос находится на стадии обсуждения.

"У нас было и есть очень хорошее системное сотрудничество с США, и нет никаких оснований ставить это сотрудничество под вопрос"

– Бочоришвили

Дипломат указала, что на протяжении трех десятков лет Тбилиси остается надежным партнером Вашингтона в регионе.

Кроме того, отметила министр, США, по всей видимости, пока находятся в процессе определения своей позиции по Грузии и региону в целом.

Бочоришвили резюмировала, что Рубио отвечал на вопрос, который касался прежде всего защиты национальных интересов США, а не позиции правительства Грузии.