В Тбилиси назвали разговор о санкциях против Грузии несерьезным

В «Грузинской мечте» сообщили, что грузинское руководство ничего такого не совершила для введения санкций. Там назвали разговор об этом несерьезным.

Тбилисский мэр, генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что власти Грузии не заслуживают ограничений из-за законопроекта об агентах иностранного влияния.

Он назвал разговор о санкциях несерьезным и сообщил, что руководство Грузии ничего не делала для введения ограничений.

Каладзе подчеркнул, что закон действует в интересах Грузии и всего грузинского народа. Он добавил, что прозрачность никак не противоречит европейским ценностям.