В Тбилиси из-за футбола ограничат движение транспорта

Опубликовано: 19:30, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Грузии временно закроют проезд по улице Скудьери. Движение транспорта будет ограничено из-за мероприятия молодежного Евро-2023.

В Тбилиси временно перекроют движение транспорта из-за молодежного чемпионата Европы по футболу. Об этом рассказали 19 июня в столичной мэрии.

Проезд ограничат по улице Скудьери. С 17:00 завтрашнего дня для проезда будет недоступен участок с правой набережной Куры в направлении Сухого моста.

Движение возобновится с 22:00.

Напомним, 21 июня в Грузии стартует молодежное Евро-2023. Турнир завершится финальным матчем в Батуми 8 июля.