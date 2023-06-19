В Тбилиси из-за футбола ограничат движение транспорта

В столице Грузии временно закроют проезд по улице Скудьери. Движение транспорта будет ограничено из-за мероприятия молодежного Евро-2023.
В Тбилиси временно перекроют движение транспорта из-за молодежного чемпионата Европы по футболу. Об этом рассказали 19 июня в столичной мэрии.
Проезд ограничат по улице Скудьери. С 17:00 завтрашнего дня для проезда будет недоступен участок с правой набережной Куры в направлении Сухого моста.
Движение возобновится с 22:00.
Напомним, 21 июня в Грузии стартует молодежное Евро-2023. Турнир завершится финальным матчем в Батуми 8 июля.