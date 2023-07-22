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В Шуше проходит фотовыставка, посвященная Карабаху

В Шуше проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
Красивые горы, разрушенные города, работа саперов, печаль простых людей, символичный харыбюльбюль - такие кадры увидели в Шуше участники глобального медиа-форума. В рамках мероприятия проводится выставка фотографий и картин.

Выставка фотографий и картин, созданных азербайджанскими и иностранными мастерами, проводится в эти выходные в главном отеле города Шуша на полях Глобального медиа-форума. Тема выставки - освобожденный Карабах.

Выставка призвана ознакомить гостей форума - свыше 250 человек из 50 стран мира - с регионом. Множество кадров посвящено Шуше.

Фотографы запечатлели освобожденные территории в том виде, в каком они вернулись Азербайджану через 30 лет армянской оккупации. На кадрах можно увидеть руины городов и горечь людей, вернувшихся домой, но обнаруживших лишь следы войны.

Также в кадр попали местные красоты, уничтожить которые не под силу никому. Величественные горы и зеленые просторы, удивительная природа края даже в обрамлении руин вызывает восхищение.

Не обошли фотографы вниманием и символом победы Азербайджана - цветок хары бюльбюль. Этот цветок широко распространен именно в Карабахе и в самой Шуше, это символ города, символ победы, символ мира.

Экспозиция включает как фотографии, сделанные в регионе, так и живописные полотна, вдохновленные победой Азербайджана. Представители иностранных медиа проявили большой интерес к выставке.

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