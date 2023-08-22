В столичный регион приходит осень

Опубликовано: 6:55, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня жители столичного региона впервые почувствуют на себе дыхание осени – температура воздуха минувшей ночью опустилась до 12 градусов, небо затянуло облаками, да и днем синоптики обещают дожди и не выше 22 градусов тепла.

В погоде в Москве и Подмосковье сегодня отчетливо появятся первые "звоночки" приходящей осени: днем будет облачно, дождливо и довольно прохладно: воздух прогреется лишь до 22 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ветер переменных направлений, 3-8 м/c"

- Гидрометцентр России

Упадет и атмосферное давление – оно составит 743 мм ртутного столба.

Синоптики прогнозируют, что тепло еще вернется, но случится это не раньше предстоящих выходных.