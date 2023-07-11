В столичном регионе снова холодает

Опубликовано: 6:30, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на то, что на календаре сегодня 11 июля, разгар лета, погода в Москве и Подмосковье этой дате соответствовать не будет, а жителям и гостям региона не помешают куртки-штормовки.

В Москве и Московской области сегодня днем будут достаточно прохладно – небо затянет тучами, а воздух прогреется лишь до 21 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ветер будет дуть тоже холодный, северный, его скорость составит 6-11 м/c"

- Гидрометцентр России.

Атмосферное давление будет немного пониженным и составит 745 мм ртутного столба, и такая погода сохранится и завтра, только будет еще холоднее, а вероятность дождей усилится.