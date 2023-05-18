В столичном регионе сегодня ожидается самый жаркий день мая

Опубликовано: 6:58, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Москве и Подмосковье сохранится аномальная для мая жара – воздух прогреется до 27 градусов тепла, прогнозируют в Гидрометцентре России.

Сегодня в Москве и Подмосковье сохранится облачная с прояснениями погода, а температура воздуха поднимется до рекордных 27 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. На западе области кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 25 до 27 градусов тепла, по области - от плюс 22 до плюс 27 градусов. Ветер будет дуть западный, его скорость составит 6-11 м/c", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление останется повышенным и составит 754 мм ртутного столба.

Однако уже завтра в первой половине дня в столичном регионе пройдет дождь, температура воздуха понизится, а после полудня на Москву и Подмосковье обрушатся затяжные ливни.