В столичном регионе сегодня морозно и пасмурно

В Центральном регионе России сегодня установится морозная погода, температура воздуха днем не превысит -8 градусов, и целый день будет идти снег.

В Москве и Подмосковье сегодня будет холодно, пасмурно и снежно – целый день будет идти небольшой снег, а температура не поднимется выше 8 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 6 до 4 градусов мороза, по области от минус 8 до минус 3 градусов. Ветер северо-западный, 6–11 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, а к вечеру похолодает до 10 градусов мороза. Такая погода продержится до выходных, немного потеплеет лишь в пятницу – столбики термометров покажут -2 градуса, однако резко упадет давление – до 715 мм ртутного столба, что скажется на самочувствии метеозависимых людей.