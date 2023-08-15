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В столичном регионе сегодня будет сухо и жарковато

Жара
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в Москве и Подмосковье установится сухая и большей частью солнечная погода, воздух прогреется до августовских 27 градусов, а вот дожди маловероятны.

Столичный регион сегодня ждет погожий по-настоящему летний день - осадков не ожидается, и, несмотря на северный ветер, воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 27 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 22 до плюс 27 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

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