В столичном регионе сегодня будет сухо и жарковато

Сегодня в Москве и Подмосковье установится сухая и большей частью солнечная погода, воздух прогреется до августовских 27 градусов, а вот дожди маловероятны.
Столичный регион сегодня ждет погожий по-настоящему летний день - осадков не ожидается, и, несмотря на северный ветер, воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 27 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.
"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 22 до плюс 27 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/c"
- Гидрометцентр России
Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.