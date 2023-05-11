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В столичном регионе будет тепло и сыро

В столичном регионе будет тепло и сыро
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Воздух в столичном регионе сегодня прогреется до комфортных 20 градусов тепла, но местами пройдет небольшой дождь.

Сегодня в Москве и Подмосковье сохранится облачная с прояснениями погода, а воздух в отдельных районах области прогреется до 21 градуса тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области - от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный, его скорость составит 2-7 м/с", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление останется повышенным и составит 754 мм ртутного столба, - добавили в Гидрометцентре.

В предстоящее выходные в столичный регион вернется лето

В предстоящее выходные в столичный регион вернется лето

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