В столичном регионе будет тепло и пасмурно

Опубликовано: 6:56, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Москве и Московской области будет преобладать теплая, но пасмурная погода, а в утренние часы возможны небольшие дожди.

В Москве и Подмосковье сегодня будет тепло, но пасмурно – в регионе будет преобладать переменная облачность, осадки возможны в утренние часы, но они не будут обильными, сообщает Гидрометцентр России.

Переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве установится на отметках от 15 до 17 градусов тепла, по области - от плюс 12 до плюс 17 градусов. Ветер будет дуть теплый, южный, его скорость составит 3-8 м/c.

Атмосферное давление останется повышенным и составит 752 мм ртутного столба, добавили в Гидрометцентре России.