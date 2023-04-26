В Ставропольском крае выявили семь случаев заболевания корью

Опубликовано: 16:56, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье с середины марта выявили семь случаев заболевания корью. Все контактировавшие соблюдали карантин, им также сделали прививки.

В Ставропольском крае в течение месяца с небольшим зарегистрировано семь случаев заболевания корью. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе регионального правительства.

Там подчеркнули, что все эти случаи являются завозными. Всем тем, кто контактировал с больными на территории края, сделали прививки. Они также соблюдали карантин.

В правительстве также отметили, что на Ставрополье продолжают проводить вакцинацию и ревакцинацию против кори.

Первый за два года случай заболевания корью в регионе зафиксировали в середине марта. Острое инфекционное вирусное заболевание обнаружили у прибывшей на отдых туристки.