В Ставрополе откроются две ярмарки выходного дня

В Ставрополе 30 ноября откроются две ярмарки выходного дня. Жители города смогут приобрести овощи, фрукты, молоко, рыбу и другие продукты.

Суббота, 30 ноября, станет знаменательным днем для любителей фермерской продукции из Ставрополя: в городе откроются сразу две ярмарки. На площадках будет представлена продукция местных производителей.

Гостей ждут фермерские овощи, фрукты, мясная, рыбная и молочная продукции, а также бакалея.

Ярмарки начнут работать по двум адресам: ул. Васильева, 35/1, ул. Тухачевского, 26/8.

Отметим, что в городе также продолжается акция "Овощи к подъезду", в рамках которой свежие овощи можно купить недалеко от жилых домов.