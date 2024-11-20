Вестник Кавказа

В Ставрополе откроются две ярмарки выходного дня

В Ставрополе откроются две ярмарки выходного дня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе 30 ноября откроются две ярмарки выходного дня. Жители города смогут приобрести овощи, фрукты, молоко, рыбу и другие продукты.

Суббота, 30 ноября, станет знаменательным днем для любителей фермерской продукции из Ставрополя: в городе откроются сразу две ярмарки. На площадках будет представлена продукция местных производителей. 

Гостей ждут фермерские овощи, фрукты, мясная, рыбная и молочная продукции, а также бакалея.   

Ярмарки начнут работать по двум адресам: ул. Васильева, 35/1, ул. Тухачевского, 26/8. 

Отметим, что в городе также продолжается акция "Овощи к подъезду", в рамках которой свежие овощи можно купить недалеко от жилых домов. 

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Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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