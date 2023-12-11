В Сочи запустили пешеходные маршруты "Городские легенды"

Туристы в Сочи в новогодние каникулы смогут пройтись по маршрутам "Городские легенды". Сеть маршрутов уникальна и рассчитана на самостоятельных путешественников.
Главный черноморский курорт России подготовил для отдыхающих новую сеть пешеходных городских маршрутов.
"В 2023 году по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского создана сеть городских пешеходных маршрутов "Городские легенды" по знаковым и историческим местам Сочи, аналогов которым в Краснодарском крае нет. Они рассчитаны на самостоятельных туристов, для удобства навигации на маршрутах размещено более 160 информационных знаков"
– администрация Сочи
В настоящее время на курорте находятся почти 100 тыс туристов. На Новый год в Сочи приедет около 300 тыс человек, наиболее востребованы места размещения в горах, где стартовал сезон катания.
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