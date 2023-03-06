В Сочи сноубордист чудом выжил под лавиной

В горах Сочи сноубордист спровоцировав сход лавины опасным катанием. Его накрыло снежной волной, но турист чудом выжил и был спасен.

Лавина накрыла туриста в горах Сочи сноубордист хотел съехать со снежного карниза вне разрешенных трасс для катания, и в итоге спровоцировал лавину, которая его накрыла.

Погребенный под толщей снега сноубордист был чудом спасен. Случай произошел на Красной Поляне.

"Зашедший за ограничительные вешки сноубордист упал вниз вместе с карнизом. Падение карниза вызвало лавину, которой его присыпало. К счастью одна рука осталась торчать на поверхности, а рядом случайно оказалась команда гидов, которые успели откопать его живым"

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Катание вне разрешенных трасс может быть опасно. Туристов призывают соблюдать осторожность на горных курортах.