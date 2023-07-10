В Сочи эвакуируют пострадавших от наводнения

Опубликовано: 11:59, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сочи устраняют последствия ночного наводнения. Из-за разгула стихии подтоплены оказались более двух сотен домовладений.

В Сочи организована эвакуация пострадавших от наводнения. Об этом рассказали 10 июля в городской администрации.

"Минувшей ночью в связи с прохождением грозового фронта и обильным выпадением осадков в Имеретинской низменности произошло значительное подтопление 10 улиц и переулков поселка Мирный, более 200 домовладений. В пункты временного размещения в Сириусе и Хостинском районе разместили 240 человек"

– администрация Сочи

Там также отметили, что сейчас из-за подтопления заблокирован проезд по дороге А-147 на участке между Адлером и селом Веселое. Объехать этот участок можно по трассе А-149 Адлер -Красная Поляна.

"В течение ночи федеральные дорожники устранили последствия селя на 199 километре федеральной трассы А-147 и оперативно убрали упавшие деревья в Лазаревском районе"

– пресс-служба администрации