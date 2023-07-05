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В следующем году в Дагестане начнут строить новый водовод

В следующем году в Дагестане начнут строить новый водовод
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В одном из районов Дагестана в следующем году собираются приступить к строительству нового водовода. Он позволит обеспечить водой ряд населенных пунктов.

В Дагестане в 2024 году намерены начать строительство нового водовода. Об этом заявил в среду глава Ахтынского района, в котором и появится новый водовод.

"Работы по возведению нового водовода в Ахтынском районе планируются начать уже в будущем году за счет республиканской инвестиционной программы. Строительство нового водовода обеспечит качественной питьевой водой сразу четыре населенных пункта: Зрых, Хрюг, Луткун и Ахты"

– сказал глава муниципалитета Абдул-Керим Палчаев.

Он подчеркнул, что сейчас ведется работа по проектированию водовода.

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