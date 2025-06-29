В Сирии назвали указ Трампа об отмене санкций "историческим"

В Сирии заявили, что указ Трампа об отмене санкций является историческим. Там добавили, что это поможет стране перейти на новый уровень.

Руководитель сирийской дипломатии Асаад аш-Шейбани назвал подписанный американским президентом Дональдом Трампом указ об отмене санкций "историческим документом".

Министр иностранных дел отметил, что Дамаск приветствует решение Трампа подписать данный указ, согласно которому большая часть ограничений в отношении Сирии будет снята.

Аш-Шейбани подчеркнул, что документ поможет Сирии перейти на новый этап истории, страна сможет достичь стабильности и процветания и будет открыта для всего мира.

Глава ведомства добавил, что грядущее экономическое восстановление Сирии создаст безопасные условия для возвращения на родину граждан, которые ранее были вынуждены уехать из страны.