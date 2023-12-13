В Северной Осетии улучшат качество бесплатной медицины

Качество и объем предоставляемых бесплатных медуслуг будет наращиваться в Северной Осетии благодаря дополнительному финансированию. Всего на данные цели планируется направить 1,5 млрд рублей.

Власти Северной Осетии будут наращивать объем оказания бесплатной медицинской помощи. Так, стало известно, что на эти цели из бюджета будет выделено порядка 15 млрд рублей.

«Рост финансирования даст возможность направить больше средств на медицинскую реабилитацию жителей республики, профилактические осмотры, а также непосредственно в сами медучреждения. В целом, финансирование программы на следующий год увеличено почти на 1,5 млрд рублей и составит 14,8 млрд рублей»

– глава республиканского правительства Борис Джанаев.

По его словам, увеличение финансирования позволит качественно улучшить медпомощь.

Планируется, что большая часть средств будет направлена на борьбу с заболеваниями сердца и сосудов, также средства поступят для оказания помощь онкологическим больным и в область эндокринологии.