В Северной Осетии собираются обновить парк машин скорой помощи

Власти Северной Осетии получили предложение обновить автопарк скорой помощи. Об этом рассказал глава региона.
По словам Сергея Меняйло, предложение поступило на площадке ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге.
"Нам поступило предложение по обновлению парка машин скорой помощи. Нам дополнительно необходимо приобрести 30 машин. Сейчас рассматриваем и просчитываем этот проект"
– сказал руководитель республики.
Глава региона также сообщил, что республика заключила соглашение по модернизации первичного звена здравоохранения.
"Ранее мы общались с потенциальным партнерами, рассматривали определенные финансовые модели. Теперь переходим к активной фазе модернизации"
– добавил Меняйло.
Напомним, в начале года руководство республики заявило, что парк машин скорой помощи полностью обновлен. За да года Северная Осетия получила 30 новых машин.