В Северной Осетии продлили действие штормового предупреждения

Опубликовано: 15:59, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Осетии продолжается разгул стихии. В ближайшие дни в республике прогнозируются ливни и сильный ветер.

В Северной Осетии из-за непогоды продлили действие штормового предупреждения. Об этом сказано на сайте ГУ МЧС России по региону.

Там подчеркнули, что 16,17,18 и 19 июня в республике будут идти сильные дожди с грозой и градом.

Синоптики также прогнозируют шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду.

В ведомстве предупреждают, что из-за дождей вода в водоемах может подняться до опасных значений, а в горах ожидается образование небольших селей.