В Северной Осетии объем закупок у бизнесменов достиг полутора миллиардов

Опубликовано: 12:55, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В корпорации по развитию МСП рассказали, какой объем закупок у североосетинских бизнесменов с начала текущего года. По ее данным, эта сумма превышает полтора миллиарда.

В Северной Осетии объем закупок у бизнесменов за первые шесть месяцев нынешнего года составил свыше 1,6 млрд рублей. Об этом заявил глава Минэкономразвития региона.

"За первое полугодие 2023 года в Северной Осетии объем закупок у малого и среднего бизнеса превысил 1,6 млрд рублей. Всего сумма договоров с субъектами МСП по России составила более 2,5 трлн рублей, при общем объеме закупок в 4,36 трлн рублей"

– Заур Кучиев

Объем закупок у субъектов МСП за это же время приблизился к 60% от общего объема договоров.

"В целом, объем закупок у субъектов МСП за первое полугодие превысил 58% от общего объема договоров"

– министр