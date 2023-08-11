РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Северной Осетии объем закупок у бизнесменов достиг полутора миллиардов

В Северной Осетии объем закупок у бизнесменов достиг полутора миллиардов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В корпорации по развитию МСП рассказали, какой объем закупок у североосетинских бизнесменов с начала текущего года. По ее данным, эта сумма превышает полтора миллиарда.

В Северной Осетии объем закупок у бизнесменов за первые шесть месяцев нынешнего года составил свыше 1,6 млрд рублей. Об этом заявил глава Минэкономразвития региона.

"За первое полугодие 2023 года в Северной Осетии объем закупок у малого и среднего бизнеса превысил 1,6 млрд рублей. Всего сумма договоров с субъектами МСП по России составила более 2,5 трлн рублей, при общем объеме закупок в 4,36 трлн рублей"

– Заур Кучиев

Объем закупок у субъектов МСП за это же время приблизился к 60% от общего объема договоров.

"В целом, объем закупок у субъектов МСП за первое полугодие превысил 58% от общего объема договоров"

– министр

Северная Осетия получила из бюджета допсредства на строительство и сельское хозяйство

Северная Осетия получила из бюджета допсредства на строительство и сельское хозяйство

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
890 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version