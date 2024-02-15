В Северной Осетии вложатся в новые рабочие места

Власти Северной Осетии намерены наращивать темпы реализации прорывных проектов. На эти цели будет выделено около 65 млрд рублей.
Реализация прорывных инвестпроектов вносить ощутимый вклад в бюджет республики, поэтому местные власти решили вложить порядка 65 млрд рублей на их поддержку.
Отметим, что прорывными считаются проекты, которые выводят страну в мировые лидеры в какой-либо области
«До 2030 года в проекты планируется вложить 65,3 миллиарда рублей, из которых почти 55 миллиардов – внебюджетные средства. Это позволит создать в нашей республике 6,7 тысячи рабочих мест»
– премьер Северной Осетии Борис Джанаев.
Далее он привел конкретные примеры подобных прорывных проектов: это строительство аэровокзального комплекса аэропорта столицы, а также яблоневый сад с фруктохранилищем.