Вестник Кавказа

В Северной Осетии вложатся в новые рабочие места

В Северной Осетии вложатся в новые рабочие места
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии намерены наращивать темпы реализации прорывных проектов. На эти цели будет выделено около 65 млрд рублей.

Реализация прорывных инвестпроектов вносить ощутимый вклад в бюджет республики, поэтому местные власти решили вложить порядка 65 млрд рублей на их поддержку.

Отметим, что прорывными считаются проекты, которые выводят страну в мировые лидеры в какой-либо области

«До 2030 года в проекты планируется вложить 65,3 миллиарда рублей, из которых почти 55 миллиардов – внебюджетные средства. Это позволит создать в нашей республике 6,7 тысячи рабочих мест»

– премьер Северной Осетии Борис Джанаев.

Далее он привел конкретные примеры подобных прорывных проектов: это строительство аэровокзального комплекса аэропорта столицы,  а также яблоневый сад с фруктохранилищем.

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