В селе Бургимакмахи появился детский сад

В Дагестане продолжается строительство детских учреждений. В высокогорном селе Бургимакмахи было построено первое детское учреждение такого типа.

Высокогорное село Бургимакмахи в Дагестане обрело собственный детский сад, где самые маленькие жители смогут проводить время с пользой. Здесь ребята смогут постичь азы музыкальной грамоты, позаниматься спортом и поиграть. Также в детсаду действует медицинский кабинет.

По словам главы района, строительство детского сада обошлось региональному бюджету в 75 млн рублей.

"Новый детский сад рассчитан на 4 группы по 20 человек, оборудован всем необходимым для комфортного пребывания и обучения детей. Особое внимание уделено безопасности малышей — территория детского сада огорожена, установлены видеокамеры"

– пресс-служба районной администрации

В настоящее время в селе проживает четыре тысячи человек, ранее родители были вынуждены возить детей в детские сады в соседних селах.

Отметим, что минувший год в республике открылось шесть детских садов. Общая вместимость – 780 мест. Также стало известно, то за три года двери для юных воспитанников распахнуло 57 детских садов.